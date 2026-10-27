Prabowo Panggil Kepala BRIN ke Istana, Bahas Riset Satelit hingga Kebencanaan

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria untuk rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026). Mereka akan membahas riset yang saat ini sedang dikembangkan BRIN, mulai dari satelit hingga kebencanaan.

“Saya mempersiapkan beberapa laporan yang memang saat ini menjadi penugasan, karena beliau beberapa kali memberikan tugas pada BRIN, ya, untuk meng-update beberapa perkembangan riset dalam berbagai bidang yang menjadi concern beliau,” ujar Arif.

Arif menyampaikan sejumlah riset yang menjadi perhatian Presiden Prabowo, meliputi perkembangan riset di bidang air, kesehatan, kebencanaan, sampah, hingga satelit. "Jadi saya kira ini penugasan yang memang terus beliau berikan pada kami dan hari ini tentu kami akan melaporkan sejumlah hal kepada beliau,” katanya.

Namun, Arif mengaku belum mengetahui siapa saja jajaran Kabinet Merah Putih yang dipanggil Presiden Prabowo dalam rapat terbatas kali ini.

“Ya, kalau di undangan biasanya kan ada yang bersama-sama, ada yang eh.. sendiri. Saya kurang tahu ini, yang ikut siapa saja. Tapi ya karena dipanggil beliau ya kita harus siap untuk menghadap,” kata Arif.

Lebih lanjut, Arif meminta awak media untuk menunggu informasi lebih lanjut usai rapat. “Kurang tahu saya. Nanti setelah, dari luar.. setelah keluar nantilah kita, kita ngobrol lagi, ya,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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