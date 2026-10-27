Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Panggil Kepala BRIN ke Istana, Bahas Riset Satelit hingga Kebencanaan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |15:31 WIB
Prabowo Panggil Kepala BRIN ke Istana, Bahas Riset Satelit hingga Kebencanaan
Kepala BRIN Arif Satria (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria untuk rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026). Mereka akan membahas riset yang saat ini sedang dikembangkan BRIN, mulai dari satelit hingga kebencanaan.

“Saya mempersiapkan beberapa laporan yang memang saat ini menjadi penugasan, karena beliau beberapa kali memberikan tugas pada BRIN, ya, untuk meng-update beberapa perkembangan riset dalam berbagai bidang yang menjadi concern beliau,” ujar Arif.

Arif menyampaikan sejumlah riset yang menjadi perhatian Presiden Prabowo, meliputi perkembangan riset di bidang air, kesehatan, kebencanaan, sampah, hingga satelit. "Jadi saya kira ini penugasan yang memang terus beliau berikan pada kami dan hari ini tentu kami akan melaporkan sejumlah hal kepada beliau,” katanya.

Namun, Arif mengaku belum mengetahui siapa saja jajaran Kabinet Merah Putih yang dipanggil Presiden Prabowo dalam rapat terbatas kali ini. 

“Ya, kalau di undangan biasanya kan ada yang bersama-sama, ada yang eh.. sendiri. Saya kurang tahu ini, yang ikut siapa saja. Tapi ya karena dipanggil beliau ya kita harus siap untuk menghadap,” kata Arif.

Lebih lanjut, Arif meminta awak media untuk menunggu informasi lebih lanjut usai rapat. “Kurang tahu saya. Nanti setelah, dari luar.. setelah keluar nantilah kita, kita ngobrol lagi, ya,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249692/prabowo-gzUI_large.jpg
Prabowo: Saya Jadi Presiden Ingin Lihat Rakyat Sejahtera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249683/prabowo_subianto-OUwY_large.jpg
Prabowo Ungkap Perusahaan Asing Penyebab Karhutla 19 Kali Melanggar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/337/3249608/prabowo_subianto-sfYu_large.jpg
Prabowo Sebut Ada Negara Mengolok-olok Karhutla: Kita Cool, Bertanggung Jawab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/337/3249599/prabowo-anku_large.jpg
Prabowo Cari Gubernur Jabar KDM di Rakornas TPAKD: Paling Dekat, Gak Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/337/3249487/prabowo-2hEW_large.jpg
2 Tahun Pemerintahan, Prabowo-Gibran Menata Arah Pembangunan Sesuai Amanat Konstitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/337/3249320/prabowo_subianto-LQOm_large.jpg
Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna: 2 Tahun Kita Lalui Mengemban Amanah Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement