Prabowo Cari Gubernur Jabar KDM di Rakornas TPAKD: Paling Dekat, Gak Hadir

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto sempat mencari keberadaan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

Momen itu terjadi ketika Prabowo menyapa satu per satu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut. Namun, saat mencari KDM, Prabowo mendapati gubernur Jawa Barat itu tidak hadir.

"Ke mana KDM itu? Yang paling dekat enggak hadir malah. Pasti sibuk. Oke," kata Prabowo.

Diketahui, KDM tengah mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Kebakaran terjadi di kawasan Resor Pasawahan, TNGC, sejak Rabu 21 Oktober 2026 malam. KDM kemudian bertolak ke lokasi untuk memimpin langsung upaya penanganan kebakaran bersama petugas di lapangan.

Setelah menyinggung ketidakhadiran KDM, Prabowo melanjutkan menyapa sejumlah kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut. "Wakil Gubernur DIY Saudara Sri Paduka Paku Alam Kesepuluh," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyapa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat melontarkan candaan mengenai penampilan Emil yang kini berjenggot. "Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak. Udah pake jenggot kau. Oi..ya..ya..ya," kata Prabowo.

(Arief Setyadi )

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