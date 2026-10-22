Istana: Tak Ada Satu Orang Pun Ditangkap Karena Hina Presiden Selama 2 Tahun Pemerintahan Prabowo

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjunjung kebebasan berekspresi. Bahkan belum ada satu orangpun yang ditangkap karena menghina Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun Pemerintahan.

Demikian disampaikan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Hariqo Wibawa Satria dalam dialog Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).

"Bahwa selama 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, tidak ada satu orang pun orang pun yang ditangkap karena menghina presiden," kata Hariqo.

Bahkan, Hariqo berkata, belum ada kasus kriminalisasi atau pihak yabg dicari kesalahannya karena mengkritik pemerintah.

"Selama 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, tidak ada orang yang dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya karena mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo," terang Hariqo.

Apalagi, Hariqo berkata, Prabowo pernah menyampaikan bahwa seluruh orang harus merasa aman saat berpidato di acara perayaan HUT ke-76 Polri.