Hari Santri 2026, Prabowo: Santri Bagian Penting dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober. Prabowo menyampaikan apresiasi atas peran santri, santriwati, dan pondok pesantren dalam sejarah perjuangan serta kemerdekaan bangsa Indonesia.

Ucapan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pembuka dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

“Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2026,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, santri dan santriwati serta pondok pesantren telah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, terutama dalam perjuangan merebut kemerdekaan.

“Santri dan santriwati dan pondok pesantren telah menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Santri kompak dan hebat, Indonesia semakin kuat,” ujarnya.

Prabowo juga menyinggung pentingnya upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penguatan ekonomi rakyat di berbagai sektor.

Dia menyebut petani, nelayan, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga masyarakat yang berjuang membantu perekonomian keluarga sebagai bagian penting dari kekuatan ekonomi bangsa.