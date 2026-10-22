Prabowo Berkelakar Soal Nama Listyo Sigit di Rakornas TPAKD: Enggak Boleh Jauh-jauh

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan sejumlah kelakar saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Sebelum menyampaikan sambutannya, Prabowo terlebih dahulu menyapa sejumlah pejabat dan kepala daerah yang hadir.

Prabowo menyapa Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, yang turut menjadi bagian dari penyelenggaraan acara, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

Prabowo menyebut kedua pejabat perempuan tersebut sebagai sosok tangguh yang mengelola keuangan Indonesia. Ia kemudian berkelakar bahwa perempuan, khususnya emak-emak, biasanya lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan.

"Yang mengatur keuangan Indonesia ini emak-emak semuanya ini. Biasanya emak-emak lebih hati-hati begitu," ucap Prabowo.

Presiden kemudian menyapa Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyinggung latar belakang keturunan India yang dimiliki Maman.

"Pak Maman ini ada keturunan India. Jadi kalau saya ketemu, kepala saya juga agak goyang-goyang gitu," ujar Prabowo yang disambut tawa peserta Rakornas TPAKD.