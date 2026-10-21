Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna: 2 Tahun Kita Lalui Mengemban Amanah Rakyat

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) dalam rangka dua tahun pemerintahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Sidang dihadiri menteri, wakil menteri hingga kepala badan dan lembaga.

“Saudara-saudara sekalian, 2 tahun telah kita lalui bersama, 2 tahun telah kita bekerja bersama, 2 tahun telah kita mengemban amanah dari rakyat kita. Kita telah menghadapi berbagai tantangan,” kata Prabowo mengawali sambutannya.

Prabowo mengatakan, lingkungan global saat ini membuat jalannya pemerintahan cukup menantang. Lingkungan global, kata Prabowo, saat ini penuh dengan krisis, konflik, bahkan peperangan hampir di semua wilayah dunia.

“Terjadi perang-perang fisik, perang terbuka. Tapi lebih dari itu, terjadi juga perang dagang, perang ekonomi, perang tarif," katanya.

Selain itu, Prabowo mengatakan saat ini Indonesia berada dalam kondisi global yang ditandai oleh persaingan hegemoni dunia antara kekuatan-kekuatan besar. “Kondisi global ini mau tidak mau akan memengaruhi semua negara karena dunia kita sudah saking terintegrasinya. Kita saling bergantung satu sama lain,” katanya.

Di samping itu, Prabowo mengatakan situasi global saat ini juga ditandai oleh persaingan hegemoni yang keras di bidang geopolitik.

“Kita juga menghadapi akibat dari perubahan cuaca. Sudah menjadi pengetahuan ilmiah bahwa perubahan cuaca ini mengakibatkan berbagai gejolak,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

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