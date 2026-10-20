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2 Tahun Pemerintahan, Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Besok

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |19:28 WIB
2 Tahun Pemerintahan, Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Besok
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 21 Oktober 2026.

Sidang kabinet tersebut digelar sehari, setelah peringatan dua tahun pelantikan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membenarkan agenda tersebut. Dia mengatakan Sidang Kabinet Paripurna akan berlangsung pada pukul 15.00 WIB.

"Besok Sidang Kabinet Paripurna. Jam 3 sore," ujar Airlangga kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Senada, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto juga mengonfirmasi agenda tersebut. Dia menyebut sidang akan digelar pada Rabu sore.

"Besok sidang paripurna. Paripurna. Jam 3-an," ujar Brian kepada awak media.

(Awaludin)

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