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Hadir Pelantikan FUHAB, Pramono: Sinergi Ulama dan Umara Penting untuk Jaga Jakarta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |13:24 WIB
Hadir Pelantikan FUHAB, Pramono: Sinergi Ulama dan Umara Penting untuk Jaga Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung/Okezone
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menghadiri acara pelantikan Forum Ulama dan Habaib (FUHAB) DKI Jakarta menggelar acara pelantikan kepengurusan periode 2026-2031 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Selasa (18/8/2026).

Pramono mengaku bersemangat untuk menghadiri acara tersebut lantaran menilai organisasi FUHAB memiliki pandangan yang menyejukan di tengah masyarakat. Dengan demikian, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menjalani sinergi dengan para ulama.

"Hubungan yang baik antara umara dengan ulama dengan aparatur siapapun itu, itu mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan itu berjalan dengan baik," kata Pramono di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur.

Pramono juga mengapresiasi setiap kegiatan yang digelar ulama. Ia menilai kegiatan yang diselenggarakan juga membawa dampak positif terhadap lingkungan Jakarta.

"Maka, saya selalu bersyukur acara-acara seperti ini pasti akan membuat kenyamanan, ketenangan, kedamaian hidup anak-anak Jakarta menjadi semakin baik," imbuh dia.

Mantan Sekretaris Kabinet itu menyinggung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jakarta yang mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan wilayah lain.

Hal ini kata dia, menandakan bahwa kualitas hidup di Jakarta lebih baik termasuk kerukunan antarumat beragama yang tak terlepas dari peran ulama.

"Kenapa saya menyampaikan ini? Ini menunjukkan bahwa walaupun Jakarta kompleks, dinamikanya sangat berat, tetapi pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat bisa menjaga Jakarta menjadi jauh lebih baik. Dan terutama adalah kehidupan beragama," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP FUHAB DKI Jakarta, KH Muhammad Luthfi Zawawi menambahkan bahwa pelantikan tersebut merupakan pengukuhan kepengurusan FUHAB periode 2026-2031.

Ia menjelaskan, penguatan struktur organisasi kini tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga hingga kecamatan dan kelurahan. Sebanyak 267 kelurahan dan 44 kecamatan di seluruh DKI Jakarta kini memiliki kepengurusan FUHAB.

Pelantikan juga mencakup Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FUHAB di lima kota administrasi dan Kepulauan Seribu. Selain itu, kepengurusan FUHAB di wilayah penyangga seperti Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, dan Depok turut dikukuhkan.

 

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