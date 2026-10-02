Balai Kota Dibuka untuk Umum Mulai Besok, Warga Bisa Tur Ruang Gubernur

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki program baru "Namu Balai Kota", yang mengajak masyarakat untuk kenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota DKI Jakarta. Adapun progam ini mulai diuji mulai besok, dan selanjutnya dibuka setiap Sabtu pukul 08.00-17.30 WIB.

Melalui program ini, bisa melakukan rangakaian rangkaian tur, kegiatan edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik. Program ini sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta membangun pemerintahan yang terbuka dan semakin dekat dengan masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa Balai Kota tak hanya sekadar tempat aparatur pemerintah bekerja. Namun juga bagian dari perjalanan panjang Jakarta yang menyimpan berbagai cerita dan pengalaman tentang perkembangan ibu kota.

“Balai Kota bukan hanya tempat aparatur pemerintah bertugas, tetapi juga bagian dari sejarah panjang perjalanan Jakarta. Melalui Namu Balai Kota, kami ingin membuka kesempatan bagi warga untuk datang, berinteraksi, dan melihat secara langsung bagaimana pemerintah bekerja melayani kebutuhan mereka,” kata Pramono, Jumat (2/10/2026).