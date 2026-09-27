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Kaji CFD Sabtu, Pemprov DKI Bakal FGD Bersama Pakar-Masyarakat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |14:55 WIB
Kaji CFD Sabtu, Pemprov DKI Bakal FGD Bersama Pakar-Masyarakat
Car Free Day (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengkaji wacana pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) pada hari Sabtu. Kajian tersebut nantinya akan dibahas melalui focus group discussion (FGD). 

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan terkait wacana tersebut.

"Kita akan lakukan FGD terkait hal ini dengan masyarakat, para pakar, para akademisi, para pelaku ekonomi, pelaku usaha, apakah Sabtu juga dijadikan Car Free Day," kata Budi, Minggu (27/9/2026).

Sebelumnya, wacana pelaksanaan CFD pada Sabtu diusulkan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat agar HBKB di Jakarta digelar dua kali dalam sepekan, yakni Sabtu dan Minggu. Gubernur DKI Pramono Anung kemudian menyatakan usulan tersebut masih dibahas secara internal dan belum diputuskan.

Pramono mengatakan, Pemprov DKI tidak ingin terburu-buru memutuskan kebijakan tersebut karena perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat pada akhir pekan. Salah satu pertimbangan yang muncul ialah masih adanya aktivitas perkantoran pada hari Sabtu.

(Arief Setyadi )

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