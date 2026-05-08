CFD Sudirman-MH Thamrin Dimulai Pukul 05.30 WIB pada 1 Juni

JAKARTA - Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin, akan dimulai pukul 05.30 WIB. Perubahan jam itu mulai berlaku 1 Juni 2026.

"Saya merencanakan untuk Car Free Day Sudirman-Thamrin akan dimulai jam 05.30 pada 1 Juni. Jadi setelah 1 Juni," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Jumat (8/5/2026).

Pemprov DKI Jakarta juga berencana menambah lokasi baru CFD yang berada di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dengan begitu, warga Jakarta memiliki dua lokasi untuk berolahraga pada Minggu pagi.

"Dan itulah yang kemudian nanti pilihan bagi warga Jakarta yang Car Free Day besarnya itu tidak hanya Sudirman-Thamrin, tetapi juga Rasuna Said," ucapnya.

Pelaksanaan perdana CFD di Rasuna Said rencananya akan digelar pada 10 Mei 2026. Hal ini dibarengi dengan berlakunya Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilihan dan pengelolaan sampah dari sumber.

"Jadi besok hari Minggu adalah masih pencanangan untuk pemisahan, pemilahan sampah di Jakarta yang akan diadakan di Rasuna Said," ucapnya.