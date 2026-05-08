Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

CFD Sudirman-MH Thamrin Dimulai Pukul 05.30 WIB pada 1 Juni

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |11:26 WIB
CFD Sudirman-MH Thamrin Dimulai Pukul 05.30 WIB pada 1 Juni
CFD Sudirman-MH Thamrin Dimulai Pukul 05.30 WIB pada 1 Juni/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin, akan dimulai pukul 05.30 WIB. Perubahan jam itu mulai berlaku 1 Juni 2026.

"Saya merencanakan untuk Car Free Day Sudirman-Thamrin akan dimulai jam 05.30 pada 1 Juni. Jadi setelah 1 Juni," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Jumat (8/5/2026).

Pemprov DKI Jakarta juga berencana menambah lokasi baru CFD yang berada di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dengan begitu, warga Jakarta memiliki dua lokasi untuk berolahraga pada Minggu pagi.

"Dan itulah yang kemudian nanti pilihan bagi warga Jakarta yang Car Free Day besarnya itu tidak hanya Sudirman-Thamrin, tetapi juga Rasuna Said," ucapnya.

Pelaksanaan perdana CFD di Rasuna Said rencananya akan digelar pada 10 Mei 2026. Hal ini dibarengi dengan berlakunya Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilihan dan pengelolaan sampah dari sumber.

"Jadi besok hari Minggu adalah masih pencanangan untuk pemisahan, pemilahan sampah di Jakarta yang akan diadakan di Rasuna Said," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201720/car_free_day-oQFX_large.jpg
Jelang Ramadan, Warga Padati CFD Jalan Sudirman-Tamrin Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198869/car_free_day-MgYv_large.jpg
Diguyur Hujan, CFD Bundaran HI Jakpus Lengang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193460/cfd-nkeH_large.jpg
CFD Perdana 2026, Ribuan Warga Padati Kawasan Sudirman-Thamrin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177475/cfd-xFVb_large.jpg
Catat! CFD Sudirman-Thamrin 26 Oktober Ditiadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168267/car_free_day-3cn9_large.jpg
Denyut CFD Sudirman-Thamrin, Kembali Ramai Usai Demo yang Mencekam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166612/car_free_day-1dXm_large.jpg
Jakarta Pagi Ini, CFD Sudirman-Thamrin Tetap Diberlakukan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement