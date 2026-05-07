Pramono Siapkan Rasuna Said Jadi Lokasi CFD Baru di Jakarta

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa kawasan Jalan Rasuna Said akan dipersiapkan sebagai lokasi Car Free Day (CFD) baru.

Rencana pembukaan lokasi tersebut akan dibarengi dengan pelaksanaan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber.

"Tanggal 10, kami akan memulai pelaksanaan Ingub yang saya tandatangani terkait pemilahan sampah, sekaligus pencanangan HUT ke-499 Jakarta. Kegiatan ini akan diadakan di Rasuna Said, sekaligus menandai bahwa kawasan tersebut akan dipersiapkan menjadi lokasi Car Free Day," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Selama ini, lokasi CFD yang dimanfaatkan masyarakat berada di sepanjang kawasan Jalan Sudirman–MH Thamrin. Dengan adanya penambahan lokasi baru ini, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan untuk berolahraga.

"Seperti di Sudirman–Thamrin, sehingga masyarakat Jakarta memiliki banyak pilihan," ujarnya.

Pramono juga mengungkapkan, rencana perubahan jam operasional CFD. Namun, ia belum merinci lebih lanjut terkait kebijakan tersebut.

"Termasuk nanti akan saya umumkan perubahan jam untuk Car Free Day. Mudah-mudahan masyarakat Jakarta semakin sehat," pungkasnya.

(Awaludin)

