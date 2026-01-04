CFD Perdana 2026, Ribuan Warga Padati Kawasan Sudirman-Thamrin

JAKARTA - Suasana Car Free Day (CFD) di Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta dipadati ribuan warga pada penghujung tahun 2026. Mereka memanfaatkan ruas jalan tanpa kendaraan ini untuk berolahraga.

Pantauan Okezone di lokasi, Minggu (4/1/2026), mayoritas warga yang datang melakukan aktivitas jalan santai. Banyak juga warga yang terlihat bersepeda di sepanjang kawasan Sudirman-MH Thamrin.

Sambil berolahraga, warga memanfaatkan area Bundaran HI untuk berswafoto dengan latar belakang patung selamat datang. Namun tidak hanya itu, Polisi yang berjaga juga menjadi daya tarik pengunjung untuk berfoto bersama.

Salah satu warga asal Tanah Abang, Erni (23) mengaku hampir setiap Minggu mendatangi CFD Sudirman-MH Thamrin.

Ia menyebut CFD pagi ini sedikit lengang dibandingkan pekan lalu. "Ramaian Minggu kemarin sih kalau menurut saya," kata Erni.