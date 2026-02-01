Diguyur Hujan, CFD Bundaran HI Jakpus Lengang

JAKARTA – Aktivitas Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, terpantau lengang pada Minggu (1/2/2026). Sebab, hujan mengguyur wilayah tersebut sejak pagi hari.

Pantauan Okezone sekitar pukul 09.30 WIB, kawasan Bundaran HI yang biasanya dipadati warga untuk berolahraga dan bersantai terlihat relatif sepi. Hanya sejumlah kecil masyarakat yang masih beraktivitas di area tersebut usai hujan turun.

Namun, sebagian warga tetap memanfaatkan CFD dengan berlari ringan atau berjalan santai. Beberapa pengunjung juga terlihat mengabadikan momen di sekitar landmark Bundaran HI.

Di lapangan, tampak sejumlah ruas jalan tergenang air sehingga warga yang berolahraga maupun orangtua yang membawa stroller memilih menghindari area genangan tersebut.

Sementara aparat kepolisian bersama Satpol PP DKI Jakarta tetap berjaga di kawasan CFD. Petugas TransJakarta juga disiagakan di sekitar Bundaran HI untuk membantu kelancaran operasional bus yang melintas.

Sebagai informasi, kegiatan CFD di Bundaran HI hingga sepanjang Jalan Sudirman–MH Thamrin rutin dilaksanakan setiap Minggu, mulai pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB.

(Arief Setyadi )