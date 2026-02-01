Taruna Akpol Selamatkan Bocah Hanyut di Sungai Aceh Tamiang

JAKARTA - Seorang anak diselamatkan setelah hanyut di aliran sungai bawah jembatan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Korban hanyut saat bermain di tepi sungai dan terpeleset hingga terseret arus.

Pada saat kejadian, Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) sedang melaksanakan kegiatan trauma healing dan bakti sosial bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah tersebut.

Melihat adanya anak yang hanyut, para taruna bersama warga sekitar dengan cepat melakukan upaya pertolongan.

Taruna Akpol segera mengevakuasi korban dari sungai dan memberikan pertolongan pertama gawat darurat di lokasi kejadian guna memastikan kondisi korban tetap stabil. Tindakan cepat tersebut dinilai berhasil mencegah risiko yang lebih fatal.

“Kesigapan Taruna Akpol dalam menolong korban hanyut menunjukkan kesiapan, kepedulian, dan nilai kemanusiaan yang terus ditanamkan sejak pendidikan. Ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat,” kata Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Erdi A. Chaniago, Sabtu (31/1/2026).

Setelah mendapatkan pertolongan pertama, korban segera dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk penanganan medis awal, sebelum kemudian dirujuk ke RSUD Aceh Tamiang guna pemeriksaan dan perawatan lanjutan.