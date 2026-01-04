Beraksi di CFD, Dua Copet Tak Berkutik Ditangkap Polisi

JAKARTA – Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Metro Jaya menangkap dua copet yang beraksi di Car Free Day (CFD) Sudirman–MH Thamrin pada Minggu (4/1/2026). Peristiwa bermula ketika tim Ditpamobvit sedang melakukan patroli di area CFD.

"Dalam kegiatan tersebut, petugas menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aksi pencopetan yang dilakukan oleh dua orang terhadap pengunjung CFD," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Minggu.

Saat didatangi petugas, dua pelaku pencopetan tersebut menyerah tanpa perlawanan. Polisi pun langsung membawa kedua pelaku ke tempat yang lebih aman guna mencegah kerumunan dan menjaga situasi tetap kondusif.

"Personel dengan sigap melakukan pemantauan dan berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku tanpa perlawanan," ujarnya.

Adapun Kanit Subdit Wisata Ditpamobvit Polda Metro Jaya, Kompol Mulyadi, yang berada di lokasi kejadian langsung menyerahkan kedua terduga pelaku beserta barang bukti kepada pihak kepolisian setempat. Penyerahan ini dilakukan agar proses hukum dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Polri mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tindak kejahatan serta tidak ragu melaporkan kepada petugas apabila menemukan hal-hal mencurigakan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )