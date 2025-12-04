Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tingkatkan Digitalisasi di Pasar, Pramono: Copet Bisa Turun Drastis!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |14:47 WIB
Tingkatkan Digitalisasi di Pasar, Pramono: Copet Bisa Turun Drastis!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tingkatkan digitalisasi pasar (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar digitalisasi ditingkatkan di pasar-pasar tradisional yang ada di Jakarta. Pramono meminta anak buahnya agar berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk meningkatkan digitalisasi di pasar.

Hal ini disampaikan Pramono dalam kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) & Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi DKI Jakarta di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

"Bekerja sama dengan BI dan OJK, menurut saya untuk digitalisasi di pasar-pasar di Jakarta dan juga tempat-tempat yang lain, kita adakan kembali untuk menaikkan digitalisasi yang ada," kata Pramono dalam sambutannya, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, hal yang tak terbayangkan ketika melakukan percepatan digitalisasi di pasar akan membawa dampak keamanan karena tindakan pencopetan akan menurun drastis. Sebab pembeli akan sedikit membawa uang tunai ketika pergi ke pasar.

"Karena yang dicopet sudah enggak ada lagi. Uang cash-nya kan berkurang secara sangat signifikan. Yang kedua, premanismenya juga berkurang," ucapnya.

Ia menyampaikan Jakarta saat ini memang sudah waktunya agar semua lapisan menerapkan digitalisasi. Dia pun menyinggung OJK dan Bank Indonesia untuk mendukung percepatan digitalisasi di Jakarta.

"Untuk itu, kata kuncinya Bank Indonesia dan OJK harus berperan serta untuk hal-hal seperti itu," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187758/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0CTV_large.jpg
Pramono Sebut Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Akhir Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187133/pemerintah-q0NC_large.jpg
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Dalam Pembahasan, Berapa Besarnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187105/pramono_anung-KeyS_large.jpg
Uus Kuswanto Dilantik Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184473/dprd-sY8x_large.jpg
PKL Tolak Pasal Bermasalah Raperda KTR Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184468/pramono_anung-zi7l_large.jpg
Gaduh Harimau Kurus di Ragunan, Pramono: Itu Punya Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183928/pramono_anung-vB3P_large.jpg
Belum Putuskan Tarif LRT Manggarai-Velodrome, Pramono: Jadi Dulu, Baru Urusan Tarif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement