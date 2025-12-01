Uus Kuswanto Dilantik Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, melantik Uus Kuswanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta pada hari ini, Senin (1/12/2025). Uus menggantikan Marullah yang pensiun.

“Hari ini saya melantik Sekda DKI Jakarta, Bapak Uus Kuswanto, yang telah saya lantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/TPA Tahun 2025, ditandatangani tanggal 21 November,” kata Pramono di Balai Kota, Senin.

Pramono menyampaikan rasa terima kasih kepada Marullah yang telah mengabdi 29 tahun di Balai Kota. Dengan adanya pelantikan itu, Pramono yakin Uus akan bisa bekerja sama dengan dirinya dan Wakil Gubernur Rano Karno untuk membangun Jakarta.

“Saya membutuhkan seorang administrator yang ulung, yang kuat, karena untuk substansi dan sebagainya tentunya dengan pengalaman panjang saya sebagai orang yang bekerja di Pemerintah Pusat 25 tahun, saya tahu apa yang saya butuhkan,” ucapnya.

Untuk posisi Wali Kota Jakarta Barat usai ditinggalkan Uus, Pramono mengaku akan melantik pejabat baru. “Yang jelas karena baru dilantik, Plt-nya pasti besok sudah ada. Nanti akan kami umumkan,” ujarnya.

(Arief Setyadi )