Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Uus Kuswanto Dilantik Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |17:03 WIB
Uus Kuswanto Dilantik Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung lantik Sekda DKI (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, melantik Uus Kuswanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta pada hari ini, Senin (1/12/2025). Uus menggantikan Marullah yang pensiun.

“Hari ini saya melantik Sekda DKI Jakarta, Bapak Uus Kuswanto, yang telah saya lantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/TPA Tahun 2025, ditandatangani tanggal 21 November,” kata Pramono di Balai Kota, Senin.

Pramono menyampaikan rasa terima kasih kepada Marullah yang telah mengabdi 29 tahun di Balai Kota. Dengan adanya pelantikan itu, Pramono yakin Uus akan bisa bekerja sama dengan dirinya dan Wakil Gubernur Rano Karno untuk membangun Jakarta.

“Saya membutuhkan seorang administrator yang ulung, yang kuat, karena untuk substansi dan sebagainya tentunya dengan pengalaman panjang saya sebagai orang yang bekerja di Pemerintah Pusat 25 tahun, saya tahu apa yang saya butuhkan,” ucapnya.

Untuk posisi Wali Kota Jakarta Barat usai ditinggalkan Uus, Pramono mengaku akan melantik pejabat baru. “Yang jelas karena baru dilantik, Plt-nya pasti besok sudah ada. Nanti akan kami umumkan,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184473/dprd-sY8x_large.jpg
PKL Tolak Pasal Bermasalah Raperda KTR Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184468/pramono_anung-zi7l_large.jpg
Gaduh Harimau Kurus di Ragunan, Pramono: Itu Punya Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183928/pramono_anung-vB3P_large.jpg
Belum Putuskan Tarif LRT Manggarai-Velodrome, Pramono: Jadi Dulu, Baru Urusan Tarif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183757/pramono-bi14_large.jpg
Pramono Berkelakar: Kelebihan Jakarta Utara Banyak dan Apa Kekurangannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181986/pramono_anung-nDom_large.jpg
Pramono Teken Pergub Pekerja Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181169/pramono_anung-oKEb_large.jpg
RDF Rorotan Tuai Keluhan, Pramono Akui Ada Masalah Pengangkutan Sampah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement