Pramono Minta Tindak Tegas Pengendara Lawan Arah di Jakarta!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindak tegas pengemudi yang suka melawan arah di jalanan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian.

"Bagi siapapun yang melanggar peraturan, saya sudah meminta kepada Satpol PP untuk mengambil tindakan tegas dan mengoordinasikan dengan aparat kepolisian," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Pramono mengaku saat ini mekanisme penilangan tidak sama seperti dulu. Menurutnya, banyak pelanggar saat ini hanya diberikan teguran saja.

Ia tidak menginginkan kondisi tersebut justru melemahkan penindakan di lapangan. "Memang sekarang ini untuk melakukan penilangan dan sebagainya itu prosedurnya tidak seperti dulu. Sehingga dengan demikian, banyak yang melakukan pelanggaran hanya bisa diberikan peringatan," ucapnya.

Pramono berharap dengan penindakan tegas itu, pengendara sadar akan bahayanya melanggar aturan lalu lintas. "Saya sudah meminta kepada Satpol PP berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengambil tindakan tegas karena ini sudah mengganggu," katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.