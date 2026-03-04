Pramono Sebut Telah Tindak Tegas Manusia Gerobak di Ibu Kota

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut, pihaknya telah menindak para pengemis yang dikenal sebagai “manusia gerobak” di jalanan Ibu Kota. Fenomena tersebut kerap menjamur di Jakarta, terutama saat bulan Ramadhan.

"Kami sudah melakukan penertiban, termasuk yang disebut dengan ‘manusia gerobak’. Alhamdulillah, sekarang ini praktis di jalanan tidak seperti biasanya," ujar Pramono usai melantik ratusan pejabat fungsional di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 473 orang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari total 521 pejabat yang dilantik. Ia meminta para petugas yang baru dilantik dapat mengambil tindakan tegas di lapangan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.

“Dan kebetulan hari ini juga dilantik fungsional Satpol PP yang mayoritas. Kami akan meminta mereka untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pengemis yang ada di Jakarta, karena itu tidak mencerminkan sebagai kota global,” ucapnya.