Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Sebut Telah Tindak Tegas Manusia Gerobak di Ibu Kota

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |15:11 WIB
Pramono Sebut Telah Tindak Tegas Manusia Gerobak di Ibu Kota
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut, pihaknya telah menindak para pengemis yang dikenal sebagai “manusia gerobak” di jalanan Ibu Kota. Fenomena tersebut kerap menjamur di Jakarta, terutama saat bulan Ramadhan.

"Kami sudah melakukan penertiban, termasuk yang disebut dengan ‘manusia gerobak’. Alhamdulillah, sekarang ini praktis di jalanan tidak seperti biasanya," ujar Pramono usai melantik ratusan pejabat fungsional di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 473 orang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari total 521 pejabat yang dilantik. Ia meminta para petugas yang baru dilantik dapat mengambil tindakan tegas di lapangan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.

“Dan kebetulan hari ini juga dilantik fungsional Satpol PP yang mayoritas. Kami akan meminta mereka untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pengemis yang ada di Jakarta, karena itu tidak mencerminkan sebagai kota global,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/338/3204845//pemerintah-IZhy_large.jpg
Pramono ke Veronica Tan: Sampaikan ke Ahok Sumber Waras Sudah Saya Selesaikan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204785//pemerintah-p2dm_large.jpg
Cap Go Meh di Glodok, Pramono dan Anies Kompak Dikawal Liong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204644//pramono_anung-seI4_large.jpg
Pramono Bantah Gaji Nakes di Jakarta Tak Pernah Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204642//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-12oT_large.jpg
JPO Sarinah Dulu Dibongkar Anies, Kini Direvitalisasi Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204638//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-y8Sl_large.jpg
Pramono Resmikan JPO Sarinah Usai Direvitalisasi, Kini Dilengkapi Lift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/338/3204410//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0HSe_large.jpg
Perang AS-Israel vs Iran, Pramono Jamin Stok Pangan Jakarta Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement