Cap Go Meh di Glodok, Pramono dan Anies Kompak Dikawal Liong

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Acara Cap Go Meh Tahun 2026 di Pancoran Chinatown Point Mall, Kawasan Glodok, Jakarta Barat pada Selasa (3/3/2026). Sejumlah tokoh nasional hadir.

Pantauan Okezone di lokasi, Pramono mobil yang ditumpangi Pramono tiba tepat di Gapura selamat datang di Kawasan Glodok sekira pukul 16.33 WIB.

Pramono terlihat turun bersama istrinya Hani Pramono. Gubernur DKI Jakarta itu tampak mengenakan mengenakan cheongsam berwarna Oranye motif batik.

Kedatangan Pramono dan istrinya disambut langsung oleh para mantan Gubernur DKI Jakarta seperti Sutiyoso, Anies Baswedan hingga Pejabat Gubernur Teguh Setyabudi.

Setelah bersalaman dan saling menanyakan kabar Pramono dan rombongan pun langsung bergerak ke panggung utama di Chinatown Point Mall.