Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Dalam Pembahasan, Berapa Besarnya?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |19:22 WIB
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Dalam Pembahasan, Berapa Besarnya?
 Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung/Okezone
A
A
A

JAKARTA -  Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 saat ini masih berada dalam proses pembahasan oleh Dewan Pengupahan Tripartit. Yaitu melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.

"Yang pertama untuk UMP DKI, sekarang kan sedang dalam pembahasan Tripartit. Kami menunggu itu," kata  Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/12/2025).

Pramono mengatakan, jika Tim Tripartit itu sudah selesai merumuskan. Nantinya, hasil dari rumusan UMP itu akan diserahkan kepada dirinya.

"Kalau nanti sudah dilaporkan kepada Gubernur, tentunya pada saat itu kami akan sampaikan secara terbuka kepada publik," ujar Pramono.

Sebelumnya, Pemerintah telah menyelesaikan perumusan formula baru upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2026.

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperbaiki angka konsumsi dan memperkuat daya beli masyarakat.

Pemerintah memiliki tenggat waktu hingga 21 November 2025 untuk mengumumkan formula baru tersebut. Meski begitu, Luthfi belum bersedia membeberkan detail rumus kenaikan UMP yang akan diterapkan tahun depan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187105/pramono_anung-KeyS_large.jpg
Uus Kuswanto Dilantik Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184473/dprd-sY8x_large.jpg
PKL Tolak Pasal Bermasalah Raperda KTR Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184468/pramono_anung-zi7l_large.jpg
Gaduh Harimau Kurus di Ragunan, Pramono: Itu Punya Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183928/pramono_anung-vB3P_large.jpg
Belum Putuskan Tarif LRT Manggarai-Velodrome, Pramono: Jadi Dulu, Baru Urusan Tarif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183757/pramono-bi14_large.jpg
Pramono Berkelakar: Kelebihan Jakarta Utara Banyak dan Apa Kekurangannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181986/pramono_anung-nDom_large.jpg
Pramono Teken Pergub Pekerja Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement