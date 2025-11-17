Buruh Demo Tuntut UMP DKI 2026 Rp6 Juta, Pramono: Masih Dibahas!

JAKARTA - Ratusan buruh menggelar demo terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada Senin (17/11/2025). Salah satu tuntutan yang dibawa adalah meminta agar UMP DKI Jakarta pada 2026 menjadi Rp6 juta.

Merespons kenaikan UMP tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan UMP 2026 baru dalam proses pembahasan. Setelah pembahasan selesai, barulah Pramono bisa menentukan nilai UMP Jakarta untuk 2026.

"Ya kan baru dibahas. Kan saya di ujung aja nanti," ujar Pramono.

Selama masih dalam proses pembahasan, dirinya juga belum bisa menentukan apakah UMP DKI Jakarta akan naik atau turun.

"Nanti dibahas (apakah naik atau turun)," ujar dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Syaripudin, menghargai aspirasi dan tuntutan yang menjadi harapan para pekerja. Namun untuk menentukan besaran upah, pihaknya belum bisa menentukan angka pasti karena masih menunggu keputusan dari pusat.

"Seluruh pemerintah provinsi di Indonesia ini menunggu yang menjadi petunjuk dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang sampai dengan tanggal 17 ini belum diterbitkan," kata Syaripudin, Senin.