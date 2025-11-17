Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buruh Demo Tuntut UMP DKI 2026 Rp6 Juta, Pramono: Masih Dibahas!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |18:18 WIB
Buruh Demo Tuntut UMP DKI 2026 Rp6 Juta, Pramono: Masih Dibahas!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan buruh menggelar demo terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada Senin (17/11/2025). Salah satu tuntutan yang dibawa adalah meminta agar UMP DKI Jakarta pada 2026 menjadi Rp6 juta.

Merespons kenaikan UMP tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan UMP 2026 baru dalam proses pembahasan. Setelah pembahasan selesai, barulah Pramono bisa menentukan nilai UMP Jakarta untuk 2026.

"Ya kan baru dibahas. Kan saya di ujung aja nanti," ujar Pramono.

Selama masih dalam proses pembahasan, dirinya juga belum bisa menentukan apakah UMP DKI Jakarta akan naik atau turun.

"Nanti dibahas (apakah naik atau turun)," ujar dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Syaripudin, menghargai aspirasi dan tuntutan yang menjadi harapan para pekerja. Namun untuk menentukan besaran upah, pihaknya belum bisa menentukan angka pasti karena masih menunggu keputusan dari pusat.

"Seluruh pemerintah provinsi di Indonesia ini menunggu yang menjadi petunjuk dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang sampai dengan tanggal 17 ini belum diterbitkan," kata Syaripudin, Senin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181707/dpr_ri-sOvj_large.jpg
Jelang Demo Buruh, Lalu Lintas di Depan DPR Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172378/demonstrasi-qfrA_large.jpg
Polisi Kerahkan 1.160 Personel Kawal Demo Buruh di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171577/demo_buruh-Gwad_large.jpg
Demo Buruh di DPR, Lalu Lintas Gatsu Arah Slipi Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/338/3166228/puan-TWqF_large.jpg
Ketua DPR: Polisi Harus Usut Tuntas Insiden Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166175/kapolri-jv9H_large.jpg
Momen Kapolri di RSCM Langsung Peluk Ayah Pengemudi Ojol yang Terlindas Rantis Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/338/3166173/provam-jBf2_large.jpg
10 Anggota Polri Alami Luka, 1 Kritis Imbas Demo Ricuh di DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement