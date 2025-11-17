Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Buruh di Monas, Polisi Kerahkan 1.963 Personel Tanpa Senjata

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |09:28 WIB
Demo Buruh di Monas, Polisi Kerahkan 1.963 Personel Tanpa Senjata
Demo buruh di Monas (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Aliansi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Jakarta akan melakukan aksi demo di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2025). 

Untuk mengamankan aksi tersebut, sebanyak 1.963 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran dikerahkan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa personel yang diterjunkan di lapangan tidak dibekali senjata api. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta aksi.

“Anggota kami tidak membawa senjata api. Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan humanis dan profesional. Kami ingin seluruh proses berjalan aman, tertib, dan saling menghormati,” kata Susatyo, Senin (17/11/2025).

Ia mengimbau para orator untuk tetap bijak dan tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu ketegangan antar peserta aksi.

“Saya berharap para orator dapat menjaga suasana tetap kondusif. Jangan memprovokasi massa, karena aspirasi akan lebih kuat bila disampaikan dengan cara-cara yang damai dan teratur,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Buruh Demo Buruh demo demo buruh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184884//sidang_demo_ricuh_di_dpr-Pr9H_large.jpg
Dua Pengunjuk Rasa Didakwa Rusak Mobil Pegawai Kemendagri saat Demo Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184809//dua_karyawan_ekspedisi_didakwa_rusak_fasum-IJ03_large.jpg
Dua Karyawan Ekspedisi Didakwa Rusak Fasum dan Serang Polisi saat Kerusuhan Aksi Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184144//pramono-awEx_large.jpg
Buruh Demo Tuntut UMP DKI 2026 Rp6 Juta, Pramono: Masih Dibahas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184056//demo_buruh-zJOq_large.jpg
Demo di Balai Kota DKI, Buruh Desak Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183851//demo_di_meksiko-BEv2_large.jpg
Demo Gen Z Meluas di Meksiko Buntut Pembunuhan Wali Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183332//pahlawan_nasional-W9xh_large.jpg
5 Fakta Marsinah Jadi Pahlawan Nasional hingga Keluarga Dapat Rp57 Juta per Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement