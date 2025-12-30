Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabareskrim Sebut Desk Ketenagakerjaan Polri Sediakan Lapangan Kerja bagi 2.275 Buruh

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |13:40 WIB
Kabareskrim Sebut Desk Ketenagakerjaan Polri Sediakan Lapangan Kerja bagi 2.275 Buruh
Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Desk Ketenagakerjaan Polri mencatat, sepanjang tahun 2025 telah menyediakan lapangan kerja bagi 2.275 buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Syahardiantono, mengungkapkan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang kemudian diimplementasikan melalui kerja sama dengan sejumlah perusahaan.

"Menyediakan lapangan kerja bagi 2.275 buruh yang terdampak PHK atas arahan dan bantuan dari Bapak Kapolri," ujar Syahardiantono dalam konferensi pers Rilis Akhir Tahun Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Syahardiantono juga memaparkan, bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri telah dibentuk di 35 Polda jajaran di seluruh Indonesia. Selain itu, sepanjang tahun 2025 terdapat 112 perkara ketenagakerjaan yang telah ditangani oleh Polri.

Menurutnya, pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri bertujuan untuk mendukung pemerataan kesempatan kerja serta penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional maupun daerah.

"Desk Ketenagakerjaan Polri bertujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan secara tuntas dan komprehensif,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Buruh kapolri Kabareskrim polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192600//asisten_utama_operasi_kapolri_komjen_fadil_imran-bOyh_large.jpg
Polri Terbitkan 35 Red Notice Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192590//astamaops_kapolri_komjen_fadil_imran-cRrF_large.jpg
Polri Sediakan Ribuan Sarana-Prasarana Penunjang Kelompok Rentan dan Disabilitas Sepanjang 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192585//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-6leb_large.jpg
Kapolri Ungkap 10 Tantangan Global 2026, dari Perang Siber hingga Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192540//buruh_demo-ziDj_large.jpg
Buruh Kembali Demo Soal UMP di Monas, 2.100 Personel Disiagakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192328//ump_2026-2xNp_large.jpg
Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Lebih Rendah dari Bekasi hingga Demo, Singgung Biaya Hidup Rp15 Juta, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192335//polri-InjT_large.jpg
Wakapolri Pantau Penyaluran Bantuan Korban Bencana di Padang Pariaman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement