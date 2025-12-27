Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Kapolri ke Buruh: Terus Perjuangkan Hak Sesuai Semangat Marsinah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |19:42 WIB
Pesan Kapolri ke Buruh: Terus Perjuangkan Hak Sesuai Semangat Marsinah
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pesan kepada seluruh elemen buruh di Indonesia saat menghadiri groundbreaking pembangunan museum, atau rumah singgah Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Sigit menegaskan, bahwa kelompok buruh harus terus memperjuangkan hak-haknya. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam menyejahterakan rakyat Indonesia.

"Generasi buruh saat ini harus terus bersama-sama memperjuangkan hak-hak buruh Indonesia. Ini sejalan dengan apa yang dicita-citakan Bapak Presiden RI, yaitu menyejahterakan rakyat Indonesia, meningkatkan daya beli masyarakat, serta membuka ruang lapangan pekerjaan," kata Sigit, Sabtu (27/12/2025).

Menurut Sigit, pembangunan Museum Marsinah memiliki makna penting sebagai pengingat nilai perjuangan buruh.

"Semangat Ibu Marsinah dan api perjuangan yang beliau gelorakan untuk mendorong dan memperjuangkan hak-hak buruh harus terus dijaga," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
