Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ziarah Makam hingga Groundbreaking Museum Marsinah, Kapolri: Mengenang Pahlawan Nasional Buruh

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |16:01 WIB
Ziarah Makam hingga Groundbreaking Museum Marsinah, Kapolri: Mengenang Pahlawan Nasional Buruh
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berziarah ke makam Pahlawan Nasional Marsinah di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga meninjau rumah masa kecil tokoh buruh tersebut.

“Pertama, terima kasih. Beberapa waktu lalu Ibu Marsini (kakak kandung Marsinah) mengundang saya untuk hadir ke Nganjuk. Alhamdulillah, hari ini kami bisa hadir. Tadi kita berziarah ke makam almarhumah, kemudian sempat menengok rumah masa kecil beliau,” kata Sigit kepada awak media, Sabtu (27/12/2025).

Usai berziarah, Sigit juga melakukan groundbreaking museum atau rumah singgah Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jatim. Tempat tersebut dibangun untuk mengenang perjuangan Marsinah dalam membela hak-hak buruh di Indonesia.

“Dan alhamdulillah, baru saja kita sekaligus melaksanakan groundbreaking untuk rumah singgah sekaligus museum nasional bagi Ibu Marsinah, untuk mengenang beliau sebagai salah satu tokoh Pahlawan Nasional dari kalangan buruh,” ujar Sigit.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192128//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-AMzd_large.jpg
Kapolri Instruksikan Percepat Pemulihan Bencana Sumatera, Kebut Buka Akses Jalan dan Jembatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192052//direktur_eksekutif_lemkapi_edi_hasibuan-Tvb3_large.jpg
Lemkapi Catat Tingkat Kepuasan Publik terhadap Polri Capai 80,1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191704//kapolri_jenderal_listyo_sigit-YCr3_large.jpg
Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191698//kapolri_tinjau_gereja_jelang_natal-e06f_large.jpg
Tinjau 2 Gereja, Kapolri Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Misa Malam Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191501//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-qN0g_large.jpg
Puncak Arus Mudik Nataru Pengguna KA 28 Desember, Kapolri Minta Petugas Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191366//kapolri_tinjau_jasa_marga_toll_road_command_center_di_bekasi-rSsG_large.jpg
Mudik Nataru, Polri Siapkan Jalur Alternatif jika Terjadi Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement