Ziarah Makam hingga Groundbreaking Museum Marsinah, Kapolri: Mengenang Pahlawan Nasional Buruh

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berziarah ke makam Pahlawan Nasional Marsinah di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga meninjau rumah masa kecil tokoh buruh tersebut.

“Pertama, terima kasih. Beberapa waktu lalu Ibu Marsini (kakak kandung Marsinah) mengundang saya untuk hadir ke Nganjuk. Alhamdulillah, hari ini kami bisa hadir. Tadi kita berziarah ke makam almarhumah, kemudian sempat menengok rumah masa kecil beliau,” kata Sigit kepada awak media, Sabtu (27/12/2025).

Usai berziarah, Sigit juga melakukan groundbreaking museum atau rumah singgah Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jatim. Tempat tersebut dibangun untuk mengenang perjuangan Marsinah dalam membela hak-hak buruh di Indonesia.

“Dan alhamdulillah, baru saja kita sekaligus melaksanakan groundbreaking untuk rumah singgah sekaligus museum nasional bagi Ibu Marsinah, untuk mengenang beliau sebagai salah satu tokoh Pahlawan Nasional dari kalangan buruh,” ujar Sigit.