HOME NEWS NASIONAL

Hari Natal, Presiden Prabowo Datangi Rumah Dinas Kapolri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |18:05 WIB
Hari Natal, Presiden Prabowo Datangi Rumah Dinas Kapolri
Presiden Prabowo Subianto di rumah dinas Kapolri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendatangi rumah dinas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2025).

Berdasarkan pantauan di lokasi, mobil Maung Garuda berpelat RI 1 terlihat bergerak dari kediaman Presiden menuju rumah dinas Kapolri sekitar pukul 15.45 WIB.

Sekitar pukul 16.40 WIB, Prabowo tampak keluar dari rumah dinas Kapolri. Presiden mengenakan batik berwarna cokelat dipadukan dengan peci hitam.

Saat meninggalkan lokasi, Prabowo terlihat sempat berjabat tangan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengenakan batik berwarna merah.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo turut didampingi putranya, Ragowo Hediprasetyo atau Didit Prabowo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Kepala Sekretariat Pribadi Presiden (Kasespri) Rizky Irmansyah.

(Awaludin)

      
