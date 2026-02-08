Hasil Survei Indikator: 79,9% Publik Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

JAKARTA - Mayoritas publik disebut puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Salah satu alasannya adalah Prabowo dinilai gigih dalam memeberantas korupsi.

Persepsi publik itu tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis secara daring pada Minggu (8/2/2026). Dari hasil survei itu, sebanyak 13% responden menyatakan sangat puas; 66,9% cukup puas; 17,1% kurang puas; 2,2 tidak puas sama sekali, dan 0,8 responden tak menjawab.

"Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto 79,9%," kata Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Ia merincikan, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan puas atas kinerja Prabowo dengan persentase 81,9%; sementara laki-laki hanya 77,9%. Sementara itu, responden berjenis kelamin laki-laki 21,5% dan 17% responden perempuan menyatakan tak puas terhadap kinerja Prabowo.

"Kalau ditanya apa yang membuat mereka puas? Itu alasan utamanya adalah memberantas korupsi," ujar Burhanuddin.