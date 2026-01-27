Amanat Konstitusi, Akademisi Dukung Polri Tetap Langsung di Bawah Presiden

Amanat Konstitusi, Akademisi Dukung Polri Tetap Langsung di Bawah Presiden (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA — Paripurna DPR menetapkan Polri tidak berada di bawah kementerian. Posisi Polri tetap berada langsung di bawah presiden.

Terkait hal ini, akademisi dari UPN Veteran Jakarta, Asrofi, menilai penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan semangat reformasi serta amanat konstitusi.

Ia menilai, posisi tersebut penting untuk menjaga independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Polri membutuhkan garis komando yang jelas agar dapat bekerja efektif, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).

Ia menambahkan, berbagai kajian dan masukan terkait reformasi Polri telah menjadi pertimbangan dalam pembahasan tersebut. Karena itu, hasil rapat yang menegaskan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden patut didukung.

Asrofi berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, seiring tantangan keamanan yang semakin kompleks.

“Dengan posisi yang jelas dan dukungan semua pihak, Polri diharapkan semakin optimal dalam menjaga situasi kamtibmas nasional,” tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)