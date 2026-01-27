Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Amanat Konstitusi, Akademisi Dukung Polri Tetap Langsung di Bawah Presiden

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |21:26 WIB
Amanat Konstitusi, Akademisi Dukung Polri Tetap Langsung di Bawah Presiden
Amanat Konstitusi, Akademisi Dukung Polri Tetap Langsung di Bawah Presiden (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Paripurna DPR menetapkan Polri tidak berada di bawah kementerian. Posisi Polri tetap berada langsung di bawah presiden. 

Terkait hal ini, akademisi dari UPN Veteran Jakarta, Asrofi, menilai penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan semangat reformasi serta amanat konstitusi. 

Ia menilai, posisi tersebut penting untuk menjaga independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Polri membutuhkan garis komando yang jelas agar dapat bekerja efektif, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).

Ia menambahkan, berbagai kajian dan masukan terkait reformasi Polri telah menjadi pertimbangan dalam pembahasan tersebut. Karena itu, hasil rapat yang menegaskan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden patut didukung.

Asrofi berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, seiring tantangan keamanan yang semakin kompleks.

“Dengan posisi yang jelas dan dukungan semua pihak, Polri diharapkan semakin optimal dalam menjaga situasi kamtibmas nasional,” tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR RI kapolri polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197923//polri-Yjf3_large.jpg
Sikap Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian Sejalan dengan Prinsip Konstitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197873//rapat_paripurna_dpr_ri-2u6R_large.jpg
Paripurna DPR Tetapkan Polri Tak Di bawah Kementerian, Ini 8 Poin yang Disepakati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197834//dpr_ri-DCul_large.jpg
DPR Sepakati 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Ini Daftarnya Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197821//dpr_ri-WunS_large.jpg
Sari Yuliati Resmi Gantikan Adies Kadir Jadi Wakil Ketua DPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197814//dpr_ri-nveF_large.jpg
Tok! DPR Sepakat Polri Jadi Lembaga di Bawah Presiden hingga Atur Polisi Duduki Jabatan Sipil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197809//thomas-gEKi_large.jpg
DPR Setujui Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI 2026–2031
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement