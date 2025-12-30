Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Ungkap 10 Tantangan Global 2026, dari Perang Siber hingga Cuaca Ekstrem

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |12:02 WIB
Kapolri Ungkap 10 Tantangan Global 2026, dari Perang Siber hingga Cuaca Ekstrem
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan 10 tantangan utama yang bakal dihadapi bangsa Indonesia pada tahun 2026.

Sigit mengungkapkan, pada tahun 2025 Indonesia dihadapkan pada dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks. Berdasarkan Global Risk Report 2025, terdapat 10 tantangan utama yang diperkirakan masih berpotensi berlangsung dalam 10 tahun ke depan.

“Yaitu cuaca ekstrem, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan sistem alam, kelangkaan sumber daya alam, misinformasi dan disinformasi, dampak negatif teknologi kecerdasan buatan (AI), ketimpangan, polarisasi sosial, spionase dan perang siber, serta polusi,” kata Sigit dalam sambutannya pada kegiatan rilis akhir tahun di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Lebih lanjut, Sigit menyebutkan bahwa di dalam negeri, khususnya wilayah Sumatera, tercatat sejak 23 November 2025 terjadi bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, dengan dampak 1.132 orang meninggal dunia dan 174 orang dinyatakan hilang.

“Pada saat yang sama, saat ini terdapat tiga sistem siklonik di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi, yaitu Siklon Bakung di sekitar Lampung, Bibit Siklon 93S di sekitar Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur, serta Bibit Siklon 95S di sekitar wilayah selatan Papua,” tutup Sigit.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192335//polri-InjT_large.jpg
Wakapolri Pantau Penyaluran Bantuan Korban Bencana di Padang Pariaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192324//polri-WMsv_large.jpg
Polri Gandeng Pemda Petakan Huntara Korban Bencana Sumatera, Siapkan Lokasi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192315//polri-ourm_large.jpg
Tinjau Dapur Umum Bhayangkari di Sumbar, Wakapolri Ungkap Kesiapan Pemulihan Usai Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192309//tni-rcOC_large.jpg
Aksi TNI-Polri Berjibaku Bangun Jembatan Darurat Buka Akses Daerah Terisolasi di Agam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192305//polri-smra_large.jpg
Wakapolri Sebut Pemulihan Infrastruktur Kunci Pergerakan Ekonomi di Daerah Terdampak Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192172//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-aHpL_large.jpg
Pesan Kapolri ke Buruh: Terus Perjuangkan Hak Sesuai Semangat Marsinah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement