Kapolri Ungkap 10 Tantangan Global 2026, dari Perang Siber hingga Cuaca Ekstrem

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan 10 tantangan utama yang bakal dihadapi bangsa Indonesia pada tahun 2026.

Sigit mengungkapkan, pada tahun 2025 Indonesia dihadapkan pada dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks. Berdasarkan Global Risk Report 2025, terdapat 10 tantangan utama yang diperkirakan masih berpotensi berlangsung dalam 10 tahun ke depan.

“Yaitu cuaca ekstrem, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan sistem alam, kelangkaan sumber daya alam, misinformasi dan disinformasi, dampak negatif teknologi kecerdasan buatan (AI), ketimpangan, polarisasi sosial, spionase dan perang siber, serta polusi,” kata Sigit dalam sambutannya pada kegiatan rilis akhir tahun di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Lebih lanjut, Sigit menyebutkan bahwa di dalam negeri, khususnya wilayah Sumatera, tercatat sejak 23 November 2025 terjadi bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, dengan dampak 1.132 orang meninggal dunia dan 174 orang dinyatakan hilang.

“Pada saat yang sama, saat ini terdapat tiga sistem siklonik di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi, yaitu Siklon Bakung di sekitar Lampung, Bibit Siklon 93S di sekitar Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur, serta Bibit Siklon 95S di sekitar wilayah selatan Papua,” tutup Sigit.

(Awaludin)