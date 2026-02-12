Retret Kokam Muhammadiyah, Kapolri Tekankan Sinergitas Jaga Persatuan hingga Kamtibmas

BOGOR – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pentingnya sinergi seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan dan stabilitas keamanan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

Hal itu disampaikan Sigit saat menghadiri Retret Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda (KOKAM) Muhammadiyah di Satlat Brimob Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026), di mana ia didapuk sebagai keynote speaker pada pembukaan Retret Kokam Nasional.

Menurut Sigit, kolaborasi antara Polri, khususnya Brimob, dengan Kokam dan Pemuda Muhammadiyah merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan dan stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Ini bagian dari komitmen Polri untuk terus bersinergi dengan Kokam dan Pemuda Muhammadiyah, berkolaborasi menjaga persatuan, kesatuan, serta stabilitas kamtibmas," ujar Sigit.

Ia menekankan, bahwa stabilitas keamanan dan soliditas bangsa menjadi fondasi utama untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, sejahtera, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat.

“Untuk mencapai itu, kita butuh stabilitas kamtibmas dan persatuan seluruh elemen bangsa,” tegasnya.