Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Retret Kokam Muhammadiyah, Kapolri Tekankan Sinergitas Jaga Persatuan hingga Kamtibmas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |15:20 WIB
Retret Kokam Muhammadiyah, Kapolri Tekankan Sinergitas Jaga Persatuan hingga Kamtibmas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pentingnya sinergi seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan dan stabilitas keamanan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

Hal itu disampaikan Sigit saat menghadiri Retret Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda (KOKAM) Muhammadiyah di Satlat Brimob Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026), di mana ia didapuk sebagai keynote speaker pada pembukaan Retret Kokam Nasional.

Menurut Sigit, kolaborasi antara Polri, khususnya Brimob, dengan Kokam dan Pemuda Muhammadiyah merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan dan stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Ini bagian dari komitmen Polri untuk terus bersinergi dengan Kokam dan Pemuda Muhammadiyah, berkolaborasi menjaga persatuan, kesatuan, serta stabilitas kamtibmas," ujar Sigit.

Ia menekankan, bahwa stabilitas keamanan dan soliditas bangsa menjadi fondasi utama untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, sejahtera, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat.

“Untuk mencapai itu, kita butuh stabilitas kamtibmas dan persatuan seluruh elemen bangsa,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201008//anggota_polisi-eWUH_large.jpg
Pengamat: Polri Harus Berbenah dari Mentalitas hingga Sistem Pengawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200883//isu_pergantian_kapolri-k5Sc_large.jpg
Lemkapi Nilai Isu Pergantian Kapolri Belum Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200777//polri-JHFt_large.jpg
Beri Arahan di Rapim Polri, Kapolri Tegaskan Dukung Penuh Program Pemerintah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200730//polri-ba5B_large.jpg
Polri Gelar Rapim di TMII, Dihadiri PJU dan Kapolda se-Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200127//ketua_komisi_iii_dpr_ri_habiburokhman-1Bpx_large.jpg
Ketua Komisi III Sebut Pernyataan Tokoh Oposisi soal Pergantian Kapolri Salah Kaprah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200115//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-qV6v_large.png
Terima Audiensi KSBSI, Kapolri Tegaskan Sinergitas untuk Perjuangkan Hak Buruh 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement