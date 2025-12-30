Kapolri Ungkap Survei Kepercayaan Publik terhadap Polri Alami Tren Positif

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, bahwa masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepanjang tahun 2025.

Sigit menegaskan, hasil survei kepercayaan publik terhadap Polri terus menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut didasarkan pada data dari berbagai lembaga survei, baik nasional maupun internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2025 Polri yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

"Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri. Hal ini ditunjukkan melalui survei kepercayaan publik terhadap Polri yang terus mengalami tren positif dan memperoleh pengakuan dari lembaga survei, baik internasional maupun nasional," ujar Sigit.

Kapolri menekankan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polri, serta dukungan masyarakat. Dengan demikian, Polri dapat menjalankan tugas dalam menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat profesionalisme dan integritas institusi.