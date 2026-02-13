Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Sebut 33 SPPG Dibangun di Wilayah 3T, Fokus Papua

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |15:30 WIB
Kapolri Sebut 33 SPPG Dibangun di Wilayah 3T, Fokus Papua
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, sebanyak 33 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dibangun di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), sebagai bagian dari komitmen pemerataan layanan gizi nasional.

Hal itu disampaikan Sigit saat peresmian 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/2/2026).

"Sebanyak 33 SPPG di antaranya merupakan SPPG yang dibangun di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Secara khusus di Papua," ujar Sigit.

Ia menjelaskan, Polri saat ini tengah melaksanakan survei bersama Badan Gizi Nasional untuk menentukan titik pembangunan SPPG di sejumlah provinsi di Tanah Papua, yakni Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah.

Menurut Sigit, pembangunan SPPG di wilayah 3T menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung pemerataan akses pemenuhan gizi, terutama melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Agar manfaat program MBG dapat dirasakan oleh setiap anak bangsa, di mana pun mereka berada," tutupnya.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
