INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cek Dapur MBG, Prabowo Soroti Alat Uji Sianida di SPPG Polri

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |10:23 WIB
Cek Dapur MBG, Prabowo Soroti Alat Uji Sianida di SPPG Polri
Presiden Prabowo cek SPPG Polri (foto: dok ist)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tampak mengagumi fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Palmerah Barat, Jakarta Barat, saat melakukan peninjauan, Jumat (13/2/2026) pagi.

Saat mengecek dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo mendapat penjelasan bahwa SPPG Polri dilengkapi alat pemeriksaan zat berbahaya seperti formalin hingga sianida.

Petugas SPPG Polri menjelaskan, salah satu pembeda utama SPPG Polri dengan SPPG lainnya adalah penerapan pemeriksaan keamanan pangan (food safety) menggunakan food safety kit, di samping tes rutin organoleptik terhadap setiap makanan sebelum didistribusikan.

“Alat food safety kit ini kami gunakan dan diproduksi oleh Farmapol Pusdokkes Polri. Terdiri dari empat parameter pemeriksaan, yakni formalin, nitrit, sianida, dan arsen,” ujar petugas kepada Presiden.

