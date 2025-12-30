Buruh Kembali Demo Soal UMP di Monas, 2.100 Personel Disiagakan

JAKARTA – Kepolisian mengerahkan sebanyak 2.100 personel untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa kelompok buruh terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan digelar di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 12.00 WIB.

Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Askhabul Kahfi mengatakan, apel tersebut merupakan bentuk pelayanan pengamanan dan pendampingan terhadap massa aksi buruh.

Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, sekitar 2.000 orang diperkirakan mengikuti aksi unjuk rasa tersebut. Mayoritas massa aksi disebut berasal dari wilayah Jawa Barat.

"Personel yang kami libatkan dalam pelayanan dan pendampingan aksi unjuk rasa buruh sebanyak 2.100 personel. Menurut informasi, sekitar 2.000 massa akan melaksanakan kegiatan di sekitar Monas Silang Selatan," ujar Askhabul, Selasa (30/12/2025).

Dalam pengamanan, kepolisian juga melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, pemadam kebakaran, serta tenaga kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan aksi berjalan aman dan kondusif.

“Kita melibatkan instansi terkait sesuai dengan sektor masing-masing. Kita saling bekerja sama agar pelaksanaan kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif,” katanya.