Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buruh Kembali Demo Soal UMP di Monas, 2.100 Personel Disiagakan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |08:28 WIB
Buruh Kembali Demo Soal UMP di Monas, 2.100 Personel Disiagakan
Buruh Demo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepolisian mengerahkan sebanyak 2.100 personel untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa kelompok buruh terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan digelar di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 12.00 WIB.

Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Askhabul Kahfi mengatakan, apel tersebut merupakan bentuk pelayanan pengamanan dan pendampingan terhadap massa aksi buruh.

Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, sekitar 2.000 orang diperkirakan mengikuti aksi unjuk rasa tersebut. Mayoritas massa aksi disebut berasal dari wilayah Jawa Barat.

"Personel yang kami libatkan dalam pelayanan dan pendampingan aksi unjuk rasa buruh sebanyak 2.100 personel. Menurut informasi, sekitar 2.000 massa akan melaksanakan kegiatan di sekitar Monas Silang Selatan," ujar Askhabul, Selasa (30/12/2025).

Dalam pengamanan, kepolisian juga melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, pemadam kebakaran, serta tenaga kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan aksi berjalan aman dan kondusif.

“Kita melibatkan instansi terkait sesuai dengan sektor masing-masing. Kita saling bekerja sama agar pelaksanaan kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192534//tilang_etle_di_jakarta-zpTa_large.jpg
Tilang ETLE di Jakarta Tetap Berlaku, Meski Libur Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192496//polda_metro_jaya-Y2oy_large.jpg
Polda Metro Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Lonjakan Arus Balik Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192376//demo_buruh_di_jakarta-T2qy_large.jpg
Tolak UMP Rp5,72 Juta, Ratusan Buruh Gelar Aksi di Medan Merdeka Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192358//demo_di_dpr-qF2b_large.jpg
1.392 Personel Gabungan Kawal Aksi Buruh Tolak UMP DKI 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192328//ump_2026-2xNp_large.jpg
Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Lebih Rendah dari Bekasi hingga Demo, Singgung Biaya Hidup Rp15 Juta, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192108//rupiah-MPy4_large.jpeg
7 Fakta Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Lebih Rendah dari Bekasi hingga Demo, Singgung Biaya Hidup Rp15 Juta 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement