HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tolak UMP Rp5,72 Juta, Ratusan Buruh Gelar Aksi di Medan Merdeka Selatan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |11:20 WIB
Tolak UMP Rp5,72 Juta, Ratusan Buruh Gelar Aksi di Medan Merdeka Selatan
Demo buruh di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan buruh berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025). Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan buruh mulai berdatangan sejak pukul 10.20 WIB. Massa aksi yang datang menggunakan sepeda motor langsung berkumpul di satu titik di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Terlihat sejumlah koalisi buruh yang hadir, di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Para buruh tampak mengenakan serta membawa atribut masing-masing organisasi. Mereka juga membentangkan spanduk berisi tuntutan penolakan UMP DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5,729 juta.

Massa menilai besaran UMP tersebut masih belum sesuai dan seharusnya ditetapkan sebesar Rp5,89 juta. Menurut mereka, kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 harus didasarkan pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

 

