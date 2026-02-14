Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menaker Yassierli Sebut Bergabungnya FSPPI ke KSPSI Jumhur Perkuat Suara Buruh

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |18:20 WIB
Menaker Yassierli Sebut Bergabungnya FSPPI ke KSPSI Jumhur Perkuat Suara Buruh
Menaker Yassierli/ist
A
A
A

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengapresiasi keputusan bergabungnya Federasi Serikat Pekerja Penerbangan Indonesia (FSPPI) ke Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat.

"Semoga bisa memberikan impact, voice yang lebih besar bagi KSPSI," kata Yassierli kepada wartawan usai menutup Rakornas II dan Rakernas IV KSPSI, di Hotel Sultan, Jakarta, dikutip, Sabtu (14/2/2026).

Yassierli berharap bergabungnya FSPPI ke dalam KSPSI bisa mendukung program pemerintah "Maju Industrinya Sejahtera Buruhnya". ‘’Sekaligus memperkuat sinergi antara pekerja, pemerintah, dan dunia usaha,’’tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat menyambut baik keputusan bergabungnya FSPPI beserta 6 serikat pekerja di dalamnya ke organisasi yang dipimpinnya.

"Ini menambah energi kami untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh bersama pemerintah, DPR dan dunia usaha," ujarnya.

Jumhur mengajak anggota ke-6 serikat penerbangan untuk bersama-sama dengan anggota dari serikat pekerja yang sudah bergabung dalam KSPSI berjuang meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memajukan perekonomian di Tanah Air.

(Fahmi Firdaus )

      
