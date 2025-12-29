Hadapi Aksi Buruh, Pramono Tegaskan Pelayanan Tetap Optimal

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan pelayanan terbaik bagi buruh yang menggelar aksi unjuk rasa terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menurut Pramono, massa aksi yang akan berunjuk rasa di Jakarta hari ini sebagian besar berasal dari luar daerah.

"Memang akan ada demo. Demo ini sebagian besar dari daerah, tetapi tentunya dilaksanakan di Jakarta. Kami akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk itu," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

Terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2026, Pramono menjelaskan bahwa proses negosiasi telah melalui pembahasan panjang di Dewan Pengupahan bersama unsur pengusaha dan perwakilan buruh. Seluruh proses tersebut, kata dia, dilakukan secara terbuka dan transparan.

"Sehingga dengan demikian, di Jakarta sebenarnya pembahasannya relatif transparan dan terbuka," tuturnya.