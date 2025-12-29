1.392 Personel Gabungan Kawal Aksi Buruh Tolak UMP DKI 2026

JAKARTA - Sebanyak 1.392 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang digelar oleh elemen buruh di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan ribuan personel tersebut merupakan gabungan dari unsur TNI, Polda Metro Jaya, Polres, serta Polsek jajaran.

“Sebanyak 1.392 personel gabungan disiagakan untuk pelayanan dan pengamanan unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat,” kata Erlyn kepada wartawan.

Ia menjelaskan, kepolisian telah menggelar table top war game (TWG) serta apel pengamanan di Pos Polisi Merdeka Barat, Gambir, guna mengantisipasi aksi unjuk rasa yang dilakukan Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta bersama sejumlah elemen massa.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Erlyn menegaskan, pengamanan dilakukan secara persuasif. Pihaknya mengimbau para peserta aksi agar menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

“Silakan berorasi dengan tertib. Jangan memprovokasi, jangan melawan petugas. Hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” ujarnya.