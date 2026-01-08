Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Buruh di Monas Hari Ini, 1.659 Aparat Gabungan Dikerahkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |11:32 WIB
Demo Buruh di Monas Hari Ini, 1.659 Aparat Gabungan Dikerahkan
Demo buruh di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Elemen buruh bakal menggelar demonstrasi di Silang Monas, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis (8/1/2026). Sebanyak 1.659 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan unjuk rasa tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan bahwa aparat yang dikerahkan tidak dibekali senjata api.

"Kita hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat. Personel di lapangan tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional," kata Reynold.

Tak hanya di kawasan Monas, kepolisian juga menyiagakan personel di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan massa dari Komite Eksekutif Partai Buruh.

 

