Belum Putuskan Tarif LRT Manggarai-Velodrome, Pramono: Jadi Dulu, Baru Urusan Tarif

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tarif LRT Jakarta untuk rute baru Velodrome–Manggarai belum diputuskan. Hal ini dikarenakan proyek tersebut belum rampung.

Pernyataan ini disampaikan Pramono menanggapi kabar yang beredar di media sosial mengenai tarif LRT rute Manggarai Velodrome yang diklaim mencapai Rp60 ribu.

"Jadi, untuk LRT Jakarta yang akan beroperasi dari Velodrome sampai dengan Manggarai, itu belum diputuskan. LRT enggak bisa memutuskan sendiri, yang memutuskan itu Gubernur," ujar Pramono saat ditemui di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Minggu (16/11/2025).

Pramono pun enggan berkomentar lebih jauh terkait tarif LRT Jakarta, mengingat proyek tersebut belum selesai. "Karena, jadi aja belum kok sudah mau masang tarif," tuturnya.

Ia menambahkan, pembahasan tarif baru akan dilakukan setelah proyek selesai, dan keputusan akhir akan diambil dalam rapat. "Jadi, jadi dulu baru urusan tarif nanti dibicarakan dan selalu dalam memutuskan, saya pasti memutuskan dalam rapat. Enggak pernah saya memutuskan semuanya di luar rapat," pungkas Pramono.

(Arief Setyadi )