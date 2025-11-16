Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Belum Putuskan Tarif LRT Manggarai-Velodrome, Pramono: Jadi Dulu, Baru Urusan Tarif

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |17:56 WIB
Belum Putuskan Tarif LRT Manggarai-Velodrome, Pramono: Jadi Dulu, Baru Urusan Tarif
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tarif LRT Jakarta untuk rute baru Velodrome–Manggarai belum diputuskan. Hal ini dikarenakan proyek tersebut belum rampung.

Pernyataan ini disampaikan Pramono menanggapi kabar yang beredar di media sosial mengenai tarif LRT rute Manggarai Velodrome yang diklaim mencapai Rp60 ribu.

"Jadi, untuk LRT Jakarta yang akan beroperasi dari Velodrome sampai dengan Manggarai, itu belum diputuskan. LRT enggak bisa memutuskan sendiri, yang memutuskan itu Gubernur," ujar Pramono saat ditemui di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Minggu (16/11/2025).

Pramono pun enggan berkomentar lebih jauh terkait tarif LRT Jakarta, mengingat proyek tersebut belum selesai. "Karena, jadi aja belum kok sudah mau masang tarif," tuturnya.

Ia menambahkan, pembahasan tarif baru akan dilakukan setelah proyek selesai, dan keputusan akhir akan diambil dalam rapat. "Jadi, jadi dulu baru urusan tarif nanti dibicarakan dan selalu dalam memutuskan, saya pasti memutuskan dalam rapat. Enggak pernah saya memutuskan semuanya di luar rapat," pungkas Pramono.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184473/dprd-sY8x_large.jpg
PKL Tolak Pasal Bermasalah Raperda KTR Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184468/pramono_anung-zi7l_large.jpg
Gaduh Harimau Kurus di Ragunan, Pramono: Itu Punya Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183757/pramono-bi14_large.jpg
Pramono Berkelakar: Kelebihan Jakarta Utara Banyak dan Apa Kekurangannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181986/pramono_anung-nDom_large.jpg
Pramono Teken Pergub Pekerja Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181169/pramono_anung-oKEb_large.jpg
RDF Rorotan Tuai Keluhan, Pramono Akui Ada Masalah Pengangkutan Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180895/pemerintah-ElvF_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Popnas XVII dan Peparpenas XI, Pramono: Kita Hanya Dikasih Waktu 6 Bulan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement