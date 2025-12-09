Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Serahkan Kunci Rusun Jagakarsa ke Warga Eks TPU Menteng Pulo II, Sewa Gratis 6 Bulan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |12:06 WIB
Pramono Serahkan Kunci Rusun Jagakarsa ke Warga Eks TPU Menteng Pulo II, Sewa Gratis 6 Bulan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serahkan kunci Rusunawa Jagakarsa ke warga (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, menyerahkan kunci secara simbolis kepada warga eks TPU Menteng Pulo II di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Jagakarsa, Selasa (9/12/2025). Ia ditemani Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar; Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah; hingga Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, M. Fajar Sauri.

Pramono menyebut penyerahan kunci rusun ini adalah momentum yang sangat mengharukan. Kurang lebih ada 137 Kartu Keluarga dari Menteng Pulo II yang sebagian besar direlokasi ke Rusun Jagakarsa.

“Setiap kita memberikan kunci secara simbolis kepada warga agar dapat menempati tempat hunian yang lebih layak, menurut saya ini adalah momentum yang sangat mengharukan. Kita melakukan relokasi warga TPU Menteng Pulo II, warga kurang lebih sekitar 137 KK dan dipindahkan sebagian besar di Rusun Jagakarsa ini,” ujar Pramono di Rusunawa Jagakarsa, Selasa.

Dalam penyerahan kunci ini, Pramono melakukan gebrakan yang membuat momen seketika menjadi haru. Pasalnya, pria berusia 62 tahun itu menggratiskan biaya sewa rusun selama enam bulan. Gebrakan itu dilakukan agar para warga eks TPU Menteng Pulo II tidak terbebani.

“Tadi Pak Wali bisik-bisik, saya kan memberikan gratis tiga bulan, ada permintaan enam bulan, betul nggak? Dengan mengucap bismillah saya kabulkan (6 bulan gratis). Pasti ketika dipindahkan kehidupan awalnya berat. Maka untuk itu, selama enam bulan kami memberikan kebebasan atau gratis untuk biaya sewa di sini,” ungkap Pramono.

Halaman:
1 2
      
