Duh! Urus Kucing Kawin, Pramono Sampai Panggil Damkar ke Rumahnya

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan cerita menarik terkait peran anggota Pemadam Kebakaran (Damkar) yang tidak hanya bertugas memadamkan api. Hal ini disampaikan Pramono saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan hibah Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Pemadaman Kebakaran kepada 14 daerah di Indonesia.

Cerita ini bermula ketika sepasang kucing di kediamannya kawin. Namun, kucing jantan tersebut kabur, sedangkan betina dan dua anaknya terjebak di atas rumahnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pramono lantas mengandalkan Damkar agar bisa mengevakuasi kucing tersebut.

“Saya alami sendiri, dua minggu yang lalu di rumah saya ada kucing kawin, punya anak dua, bapaknya lari, ibunya bertanggung jawab terhadap dua kucing tetapi di atas (atap), dan yang menyelesaikan pemadam kebakaran,” kata Pramono di Monas, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Kisah tersebut menurutnya mencerminkan kompleksitas persoalan di Jakarta yang harus ditangani petugas Damkar. Bahkan, ia sempat melihat langsung ketika ibu hamil mendatangi petugas Damkar hanya karena ingin perutnya dielus.