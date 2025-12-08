Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sidak ke Tanggul Pantai Muara Baru yang Sempat Bocor, Pramono: Perkuat untuk Menahan Banjir Rob!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |11:00 WIB
Sidak ke Tanggul Pantai Muara Baru yang Sempat Bocor, Pramono: Perkuat untuk Menahan Banjir Rob!
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyambangi Tanggul Pengaman Pantai di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin (8/12/2025). Diketahui, tanggul tersebut sempat viral karena mengalami kebocoran.

Adapun tanggul  pengaman pantai ini merupakan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A untuk menahan banjir Rob.

Pramono meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk melanjutkan pembangunan tanggul di tiga titik yang ada di pesisir Jakarta untuk dilanjutkan hingga akhir Desember 2025.

"Pekerjaan yang saya minta untuk dilanjutkan, yang pertama adalah segmen Asahimas panjang 1,2 kilometer, segmen Ancol Barat Seafront sepanjang 0,8 kilometer, Tanggul Mitigasi Muara Angke sepanjang 1,1 km," ujar Pramono.

Sementara untuk proyek pekerjaan tanggul tahun anggaran 2026, Pramono memproyeksikan pembangunan di kawasan Pantai Mutiara.

"Mudah-mudahan untuk tahun ini di 2026 yang paling utama adalah di Pantai Mutiara kurang lebih 430 meter sisi timur dan 100 sisi barat," sambungnya.

 

