HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Akui Warga Jakarta Utara Bayar Lebih Mahal untuk Air Bersih

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |15:27 WIB
Pramono Akui Warga Jakarta Utara Bayar Lebih Mahal untuk Air Bersih
Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyoroti masih adanya warga di kawasan Jakarta Utara yang harus mengeluarkan biaya tinggi untuk mendapatkan air bersih. Kondisi ini dinilai tidak boleh terus terjadi, sehingga pemerintah provinsi menargetkan cakupan layanan air bersih di Jakarta dapat mencapai 90% pada 2027.

Pramono mengatakan, penyediaan akses air bersih merupakan salah satu program prioritas yang ditargetkan rampung seluruhnya pada 2029. Program tersebut menjadi penting karena masih banyak warga yang kesulitan memperoleh air layak konsumsi, terutama di wilayah pesisir.

“Di pantai utara Jawa, khususnya Jakarta, memang ada persoalan serius. Termasuk di Cilincing, Tanjung Priok, dan wilayah sekitarnya,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (16/11/2025).

Menurutnya, PAM Jaya saat ini tengah mempercepat pembangunan jaringan air bersih di wilayah utara. Jika proyek berjalan sesuai rencana, cakupan layanan diperkirakan bisa meningkat signifikan pada 2026.

“Kalau tahun depan lancar, cakupan air bersih di Jakarta sudah bisa mencapai 85 persen. Saat ini baru sekitar 76 persen. Kalau itu tercapai, asas keadilan bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Pramono.

 

