HOME NEWS NEWS

Cepat Tanggap, Le Minerale Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |16:07 WIB
Cepat Tanggap, Le Minerale Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra
Le Minerale salurkan bantuan untuk korban bencana Sumatra. (Foto: dok ist)
JAKARTA - Le Minerale mengirimkan bantuan air mineral untuk mengatasi krisis air bersih di sejumlah titik pengungsian korban banjir Sumatra. Bantuan disalurkan melalui Komando Lintas Laut Militer (KOLINLAMIL) TNI Angkatan Laut pada Selasa (1/12/2025). 

Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW)-992, kapal dukungan kesehatan milik TNI AL yang ditugaskan menyalurkan logistik ke wilayah terdampak.

Banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan ribuan rumah terendam, akses transportasi terputus, dan membuat masyarakat bergantung sepenuhnya pada bantuan. Kini, menurut laporan di lapangan ketersediaan air bersih, termasuk yang siap konsumsi, menjadi salah satu tantangan terbesar.

Keterbatasan air bersih yang terjadi di banyak lokasi ini menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak karena dapat meningkatkan risiko penyakit dan memperberat kondisi para penyintas. 

Menanggapi situasi ini, Le Minerale, brand air mineral asli milik Indonesia, menegaskan komitmennya untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam kondisi darurat.

