Terekam CCTV, Komplotan Emak-Emak Copet Uang Pembeli Rp5 Juta di Pasar Besar Malang

MALANG - Keramaian pasar jelang Lebaran kerap dimanfaatkan komplotan pencopet. Seperti dilakukan kawanan pencopet perempuan toko pakaian di Pasar Besar Kota Malang, Jawa Timur. Aksi tiga perempuan menggasak uang uang dalam tas terekam CCTV.

Dalam rekaman CCTV dari toko pakaian Alvin di Pasar Besar terlihat aksi 3 orang komplotan copet. Mereka menggasak uang dalam tas milik pengunjung lain, pada Minggu 17 Maret 2024 siang. BACA JUGA:

Dalam rekaman video CCTV yang viral di laman media sosial sejak Senin 18 Maret pagi, terlihat aksi tiga orang perempuan komplotan copet yang berbagi tugas mendorong agar pengunjung toko pakaian berdesakan.

Kemudian, ada yang bertugas menutupi dengan pura-pura memilih baju. Dan satu orang lagi menggunakan kerudung hitam ini terekam beraksi mengambil uang dalam tas punggung pengunjung lain.

Aksi komplotan perempuan pencopet ini tidak berlangsung lama. Usai mendapatkan uang Rp5,5 juta dari tas korban, komplotan ini langsung kabur.