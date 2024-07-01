Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Polisi Tangkap Raja dan Ratu Copet di Makassar

Muhammad Nur Bone , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |22:18 WIB
Polisi Tangkap Raja dan Ratu Copet di Makassar
Polisi tangkap raja dan ratu copet di Makassar (Foto : iNews/Muhammad N)
MAKASSAR - Dua komplotan copet ditangkap polisi usai tepergok oleh pengunjung lain tengah beraksi di salah satu pusat perbelanjaan. Kedua pelaku yang dijuluki raja dan ratu copet itu langsung diamankan dan digiring polisi bersama barang bukti handphone milik korban, Senin (1/7/2024).

Dalam sebuah video yang beredar, kedua pelaku copet Nampak diamankan aparat kepolisian dari Resmob Polsek Panakukkang. Kedunya merupakan pelaku copet yang sudah kerap kali beraksi di sejumlah pusat perbelanjaan di kota Makassar.

Pencopet laki-laki berinisial E (48) dan si perempuan adalah B (55). Mereka adalah warga Kota Makassar.

Bersama barang bukti handphone milik korban, kedua pelaku digiring ke Mapolsek Panakukkang untuk selanjutnya menjalani proses lebih lanjut.

Dihadapan polisi, sang raja copet mengakui mencopet korban dengan cara menarik hp korban yang ditaruh di tas selempang,dirinya diringkus usai kepergok pengunjung lain.

"Benar, polisi telah mengamankan pelaku beserta barang bukti satu unit handphone milik korban dan diketahui pelaku merupakan resedivis dalam kasus yang sama dan baru saja bebas dari rumah tahanan," ujar Panit 1 Resmob Polsek Panakukkang Iptu Munawir Amri.

Akibat perbuatannya keduanya dijerat dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman kurungan penjara lima tahun lamanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
makassar Copet Pencopetan
