Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral Copet Modus Jatuhkan Masker Gasak HP Bocah SMP di Bandung

Agi Ilman , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |06:55 WIB
Viral Copet Modus Jatuhkan Masker Gasak HP Bocah SMP di Bandung
Viral copet modus jatuhkan masker (Foto: Ist)
A
A
A

BANDUNG - Seorang anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung menjadi korban pencopetan handphone (HP) oleh dua orang tak dikenal. Kejadian pencopetan viral di media sosial, setelah aksi keduanya terekam CCTV.

Dalam video tersebut terlihat beberapa anak SMP sedang berjalan di trotoar. Kemudian, datang seorang pria menggunakan sepeda motor memakai sweater hitam dan helm berwarna hijau turun dan memantau kondisi sekitar.

Tak lama dari situ, korban yang saat itu sedang berjalan tiba-tiba diikuti oleh pria yang mengenakan sweater berwarna abu-abu yang langsung berpura-pura menjatuhkan sesuatu kepada korban.

Saat korban lengah, pria yang mengenakan sweater hitam langsung mengambil HP milik korban yang disimpan di saku celananya. Setelah berhasil mengambil HP korban kedua pria tersebut langsung pergi memakai sepeda motor.

Menanggapi hal itu, Kapolsek Margahayu Kompol Imron Rosadi mengatakan jika kejadian tersebut terjadi pada Rabu 4 September sekitar pukul 06.33 WIB.

"Iya betul, cuma korban baru melapor hari ini tadi pukul 10.00 WIB," ujar Imron saat dikonfirmasi, Jumat 6 September 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/609/3028606/polisi-tangkap-raja-dan-ratu-copet-di-makassar-fnnOwuPeDz.jpg
Polisi Tangkap Raja dan Ratu Copet di Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/338/2999033/diduga-copet-pria-diciduk-massa-demo-sengketa-pilpres-di-patung-kuda-k75sKoVV2V.jpg
Diduga Copet, Pria Diciduk Massa Demo Sengketa Pilpres di Patung Kuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/519/2985089/terekam-cctv-komplotan-emak-emak-copet-uang-pembeli-rp5-juta-di-pasar-besar-malang-ePkr6yJXQ9.jpg
Terekam CCTV, Komplotan Emak-Emak Copet Uang Pembeli Rp5 Juta di Pasar Besar Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/338/2958440/wartawan-kecopetan-usai-doorstop-di-lokasi-debat-cawapres-F8lskIbQnb.jpg
Wartawan Kecopetan Usai Doorstop di Lokasi Debat Cawapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/512/2919542/kesulitan-ekonomi-pengamen-asal-bandung-gabung-dengan-sindikat-pencopet-solo-Diq4ahQscq.jpg
Kesulitan Ekonomi, Pengamen Asal Bandung Gabung dengan Sindikat Pencopet Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/338/2908343/3-wartawan-kecopetan-saat-meliput-prabowo-gibran-2-copet-sempat-dihajar-massa-yGYtBWgpZd.jpg
3 Wartawan Kecopetan saat Meliput Prabowo-Gibran, 2 Copet Sempat Dihajar Massa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement