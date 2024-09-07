Viral Copet Modus Jatuhkan Masker Gasak HP Bocah SMP di Bandung

BANDUNG - Seorang anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung menjadi korban pencopetan handphone (HP) oleh dua orang tak dikenal. Kejadian pencopetan viral di media sosial, setelah aksi keduanya terekam CCTV.

Dalam video tersebut terlihat beberapa anak SMP sedang berjalan di trotoar. Kemudian, datang seorang pria menggunakan sepeda motor memakai sweater hitam dan helm berwarna hijau turun dan memantau kondisi sekitar.

Tak lama dari situ, korban yang saat itu sedang berjalan tiba-tiba diikuti oleh pria yang mengenakan sweater berwarna abu-abu yang langsung berpura-pura menjatuhkan sesuatu kepada korban.

Saat korban lengah, pria yang mengenakan sweater hitam langsung mengambil HP milik korban yang disimpan di saku celananya. Setelah berhasil mengambil HP korban kedua pria tersebut langsung pergi memakai sepeda motor.

Menanggapi hal itu, Kapolsek Margahayu Kompol Imron Rosadi mengatakan jika kejadian tersebut terjadi pada Rabu 4 September sekitar pukul 06.33 WIB.

"Iya betul, cuma korban baru melapor hari ini tadi pukul 10.00 WIB," ujar Imron saat dikonfirmasi, Jumat 6 September 2024.